Американські та австралійські авіалінії скасували сотні рейсів напередодні Різдва через COVID-19
У США та Австралії авіалінї скасовують сотні рейсів напередодні Різдва у зв'язку з впливом загострення епідемії коронавірусу на своїх співробітників і поширенням штаму "Омікрон"
Про це повідомляє The Guardian.
У США авіалінії United Airlines і Delta Air Lines були змушені скасувати десятки рейсів напередодні Різдва через вплив COVID-19 на їхні екіпажі та інших працівників.
У п'ятницю, 24 грудня, United Airlines скасували 120 рейсів, а Delta Air Lines - близько 90.
Delta Air Lines заявили, що вичерпали всі можливості та ресурси, включаючи зміну маршруту та заміну літаків і екіпажів для покриття запланованих перельотів.
В Австралії також скасували внутрішні рейси за кілька годин до Різдва, оскільки співробітникам наказали пройти тестування на коронавірус та ізолюватися на тлі зростання випадків COVID-19 у країні.
У п’ятницю було скасовано 117 рейсів між Сіднеєм і Мельбурном.
Багато з них обслуговує авіакомпанія Jetstar, яка не може укомплектувати всі свої заплановані служби, оскільки співробітники були відсторонені через нові ковідні обмеження.
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