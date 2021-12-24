Американські та австралійські авіалінії скасували сотні рейсів напередодні Різдва через COVID-19

Про це повідомляє The Guardian.



У США авіалінії United Airlines і Delta Air Lines були змушені скасувати десятки рейсів напередодні Різдва через вплив COVID-19 на їхні екіпажі та інших працівників.



У п'ятницю, 24 грудня, United Airlines скасували 120 рейсів, а Delta Air Lines - близько 90.



Delta Air Lines заявили, що вичерпали всі можливості та ресурси, включаючи зміну маршруту та заміну літаків і екіпажів для покриття запланованих перельотів.



В Австралії також скасували внутрішні рейси за кілька годин до Різдва, оскільки співробітникам наказали пройти тестування на коронавірус та ізолюватися на тлі зростання випадків COVID-19 у країні.



У п’ятницю було скасовано 117 рейсів між Сіднеєм і Мельбурном.



Багато з них обслуговує авіакомпанія Jetstar, яка не може укомплектувати всі свої заплановані служби, оскільки співробітники були відсторонені через нові ковідні обмеження.



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