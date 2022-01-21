Американський літак розвернувся на півдорозі через відмову пасажирки вдягнути маску

Про це повідомляє BBC.



Рейс American Airlines AAL38 зі 129 пасажирами на борту, який вилетів з Маямі у середу, розвернувся назад, коли 40-річна жінка відмовилася вдягнути маску для обличчя.



За даними служби відстеження FlightAware, рейс у напрямку Лондона завершився менш ніж за годину в дорозі.



В американському аеропорту пасажирку зустріла поліція. У авіакомпанії повідомляють, що вона була внесена до списку осіб, яким заборонено літати з American Airlines, до подальшого розслідування.



"Рейс 38 American Airlines з рейсом Маямі (MIA) до Лондона повернувся в MIA через відмову клієнта виконувати федеральні вимоги щодо масок", - повідомили в авіакомпанії.



Пасажирів, які були на борту, відправили на інший рейс на наступний день.



"Всі були шоковані", - сказав один зі свідків.



За даними Федерального управління авіації, авіакомпанії повідомили про майже 6 000 інцидентів за участю незаконослухняних пасажирів за 2021 рік та 151 за перші два тижні цього року. Більшість із них стосувалися пасажирів, які відмовилися носити маски.



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