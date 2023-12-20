Американський журналіст запустив фейк про переговори України і Росії

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Київ використовує морські дрони, щоб мати можливість для переговорів із Москвою наприкінці 2024 року чи 2025 року", - вважає американський журналіст Ендрю Крамер, цитують російські ЗМІ.

Насправді президент України Зеленський під час своєї пресконференції 19 грудня зазначив, що питання перемовин із РФ на сьогодні не актуальне. Єдиним працюючим майданчиком український лідер вважає "формулу миру".

Як нагадує SPRAVDI, серед її пунктів – відновлення безпеки й територіальної цілісності України, гарантії безпеки з боку інших країн та справедливе покарання Росії за усі скоєні злочини.

"Також президент України наголошував, що на компроміс із брехуном, яким є президент РФ Путін, неможливо. Тож "підготовка до перемовин" – лише вигадка Ендрю Крамера, який, до слова, є проросійським журналістом. Він називав батальйон "Азов" "неонацистським", а війну на Донбасі – "сепаратистською", - пише Центр.