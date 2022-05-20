Про це Дуда заявив виданню Polska Times, передає Liga.net.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми залишили Україну буквально за кілька годин до нього. На прощання Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україна буде атакована впродовж найближчих кількох годин", - сказав президент.

Дуда назвав ту зустріч дуже зворушливою.

"Я почув від нього: "Росіяни думають, що ми не воюватимемо, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які воюють 8 років, добре знаються на боях. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році", – розповів він.

Президент процитував Зеленського під час прощання: "Анджей, можливо, ми бачимося востаннє".

Дуда заявив, що боявся, що більше не почує Зеленського.