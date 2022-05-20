"Анджею, може, бачимось востаннє": Дуда сказав, що 23 лютого Зеленський попередив його про напад РФ за кілька годин
23 лютого президент Володимир Зеленський сказав польському колезі Анджею Дуді під час візиту до Києва, що РФ повномасштабно атакує Україну в найближчі години
Про це Дуда заявив виданню Polska Times, передає Liga.net.
"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми залишили Україну буквально за кілька годин до нього. На прощання Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україна буде атакована впродовж найближчих кількох годин", - сказав президент.
Дуда назвав ту зустріч дуже зворушливою.
"Я почув від нього: "Росіяни думають, що ми не воюватимемо, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які воюють 8 років, добре знаються на боях. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році", – розповів він.
Президент процитував Зеленського під час прощання: "Анджей, можливо, ми бачимося востаннє".
Дуда заявив, що боявся, що більше не почує Зеленського.
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