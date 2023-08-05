Англійський клуб запропонував 2 млн євро за футболіста "Зорі" Русина
Луганська "Зоря" отримала пропозицію від англійського "Сандерленда" за нападника Назарія Русина
Про це повідомляє авторитетний журналіст Ендрю Тодос.
За інформацією джерела, "Сандерленд" пропонує за Назарія Русина 2 млн євро та додаткові бонуси. Водночас, це не єдиний клуб з Чемпіоншипу (другий англійський дивізіон), який хоче підписати українця.
Хто такий Назарій Русин
Назарій Русин грає на повноцінній основі за "Зорю" з минулого літа. У попередньому сезоні УПЛ зіграв 30 матчів, забив 13 голів та віддав 6 асистів.
Чинний контракт 24-річного українця розрахований до 2025 року.
"Сандерленд"
У минулому сезоні "Сандерленд" фінішував у Чемпіоншипі на 6-й позиції та не зміг вийти в АПЛ.
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