Англійський клуб запропонував 2 млн євро за футболіста "Зорі" Русина

Про це повідомляє авторитетний журналіст Ендрю Тодос.

За інформацією джерела, "Сандерленд" пропонує за Назарія Русина 2 млн євро та додаткові бонуси. Водночас, це не єдиний клуб з Чемпіоншипу (другий англійський дивізіон), який хоче підписати українця.

Хто такий Назарій Русин

Назарій Русин грає на повноцінній основі за "Зорю" з минулого літа. У попередньому сезоні УПЛ зіграв 30 матчів, забив 13 голів та віддав 6 асистів.

Чинний контракт 24-річного українця розрахований до 2025 року.

"Сандерленд"

У минулому сезоні "Сандерленд" фінішував у Чемпіоншипі на 6-й позиції та не зміг вийти в АПЛ.