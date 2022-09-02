Антиросійські санкції дестабілізують світові енергоринки, а країни, які їх підтримали, потерпають від кризи. РФ поширює нові фейки
РФ поширює фейки, що буцімто санкції проти країни дестабілізують світові енергоринки, а держави, які їх підтримали, потерпають від кризи
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.
РосЗМІ з посиланням на фінського політолога Бекмана ширять дезінформацію про постачання зброї в Україну: "Це і є застосування статті про взаємну оборону членів альянсу… однак постачання можна назвати несанкціонованими через те, що Україна не входить до НАТО".
Також у посольстві РФ у США заявили маніпуляцію: "Захід, одержимий метою "задушити" економіку РФ, запроваджує рестрикції, що обмежують торгівлю якісними енергоносіями, чим дестабілізує світові енергоринки, а споживачі пожинають плоди у вигляді стрибків цін на бензин, електрику та інші необхідні для нормального життя товари".
Маніпуляцію щодо наслідків санкцій проти РФ заявив, глава держдуми Володін: "Антиросійські санкції призвели до енергетичної кризи в державах, які їх ініціювали, а зараз ЄС має два виходи із ситуації: скасувати санкції і запустити "Північний потік-2" або залишити все, як є, що ще більше позначиться на громадянах".
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