Антисептик від коронавірусу: у Львові розробили інноваційний засіб
У Львівському університеті вчені розробили інноваційний антисептик для протидії поширенню коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба Національного університету "Львівська політехніка".
"Інноваційний дезінфекційний засіб, який було розроблено, складається з екстракту Phlomis pungens та наночастинок срібла", – зазначила доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Роксолана Конечна.
Вона розповіла, що антимікробна та антигрибкова активність срібла у формі наночастинок у поєднанні з протизапальною, антиоксидантною та ранозагоювальною дією рослинного екстракту створюють потужну базу для розробки антисептичного засобу з величезним противірусним потенціалом.
Відомо, що дослідження проводились у рамках AUF-проекту "Безвірусне освітнє середовище".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.41Продаж 30.87
- Актуальне
- Важливе