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Антисептик від коронавірусу: у Львові розробили інноваційний засіб

29 листопада, 2021 понедiлок
13:40
Коронавірус

У Львівському університеті вчені розробили інноваційний антисептик для протидії поширенню коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба Національного університету "Львівська політехніка".

"Інноваційний дезінфекційний засіб, який було розроблено, складається з екстракту Phlomis pungens та наночастинок срібла", – зазначила доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Роксолана Конечна.

Вона розповіла, що антимікробна та антигрибкова активність срібла у формі наночастинок у поєднанні з протизапальною, антиоксидантною та ранозагоювальною дією рослинного екстракту створюють потужну базу для розробки антисептичного засобу з величезним противірусним потенціалом.

Відомо, що дослідження проводились у рамках AUF-проекту "Безвірусне освітнє середовище".

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