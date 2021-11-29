Антисептик від коронавірусу: у Львові розробили інноваційний засіб

Про це повідомляє пресслужба Національного університету "Львівська політехніка".



"Інноваційний дезінфекційний засіб, який було розроблено, складається з екстракту Phlomis pungens та наночастинок срібла", – зазначила доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Роксолана Конечна.



Вона розповіла, що антимікробна та антигрибкова активність срібла у формі наночастинок у поєднанні з протизапальною, антиоксидантною та ранозагоювальною дією рослинного екстракту створюють потужну базу для розробки антисептичного засобу з величезним противірусним потенціалом.



Відомо, що дослідження проводились у рамках AUF-проекту "Безвірусне освітнє середовище".



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