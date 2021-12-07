Апеляційний суд дозволив затримати "експрокурорку" окупованого Криму Поклонську

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.



Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором судді Шевченківського районного суду Києва 27 вересня 2021 року. Згідно з ухвалою, прокурору відділу Офісу генерального прокурора відмовили в наданні дозволу на затримання Наталії Поклонської, підозрюваній у держзраді, для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



За результами апеляції, ухвалу скасували. Нове рішення передбачає надання дозволу на затримання "експрокурорки" окупованого Криму Наталії Поклонської.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін призначив "експрокурорку" окупованого Криму Наталію Поклонську послом у Кабо-Верде.

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