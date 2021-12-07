Апеляційний суд дозволив затримати "експрокурорку" окупованого Криму Поклонську
Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання "експрокурорки" окупованого Криму Наталії Поклонської, підозрюваної в держзраді
Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.
Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором судді Шевченківського районного суду Києва 27 вересня 2021 року. Згідно з ухвалою, прокурору відділу Офісу генерального прокурора відмовили в наданні дозволу на затримання Наталії Поклонської, підозрюваній у держзраді, для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За результами апеляції, ухвалу скасували. Нове рішення передбачає надання дозволу на затримання "експрокурорки" окупованого Криму Наталії Поклонської.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін призначив "експрокурорку" окупованого Криму Наталію Поклонську послом у Кабо-Верде.
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