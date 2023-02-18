Апендикс не видаляють поетапно. А санкції чомусь запроваджують саме так
Тому російський фашистський режим ще має гроші на продовження повномасштабної війни
Якщо ще дивуєтесь, чому російський фашистський режим ще має гроші на продовження повномасштабної війни, то згадайте хоча б дискусії про відключення банків агресора від SWIFT.
Це була не найскладніша й не найамбітніша санкція, яку треба було вводити в перший же тиждень російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Натомість купа російських банків не відключені й зараз!!!
Тепер всі ці коливання зі запровадженням санкції для російської атомної сфери, яка цілком залучена у війні, і інституційно, і персонально.
Поетапне введення санкцій, поетапне реагування на потенційну ескалацію, поетапне надання озброєнь… - ця вся концепція помилкова з самого початку. Треба підтримувати всім наявним зразу, а не дозовано!
Поетапне введення санкцій, поетапне реагування на потенційну ескалацію, поетапне надання озброєнь… - ця вся концепція помилкова з самого початку. Треба підтримувати всім наявним зразу, а не дозовано!
Звісно, можна привести багато аргументів в пояснення цієї поетапності.
Чому ж ви тоді не робили, скажімо, поетапне видалення апендикса? Можна ж так? Мабуть, спеціалісти скажуть: і так можна. А чи треба?
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США
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