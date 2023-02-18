Якщо ще дивуєтесь, чому російський фашистський режим ще має гроші на продовження повномасштабної війни, то згадайте хоча б дискусії про відключення банків агресора від SWIFT.

Це була не найскладніша й не найамбітніша санкція, яку треба було вводити в перший же тиждень російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Натомість купа російських банків не відключені й зараз!!!

Тепер всі ці коливання зі запровадженням санкції для російської атомної сфери, яка цілком залучена у війні, і інституційно, і персонально.

Поетапне введення санкцій, поетапне реагування на потенційну ескалацію, поетапне надання озброєнь… - ця вся концепція помилкова з самого початку. Треба підтримувати всім наявним зразу, а не дозовано!

Поетапне введення санкцій, поетапне реагування на потенційну ескалацію, поетапне надання озброєнь… - ця вся концепція помилкова з самого початку. Треба підтримувати всім наявним зразу, а не дозовано!

Звісно, можна привести багато аргументів в пояснення цієї поетапності.

Чому ж ви тоді не робили, скажімо, поетапне видалення апендикса? Можна ж так? Мабуть, спеціалісти скажуть: і так можна. А чи треба?

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США

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