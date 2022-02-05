Apple блокує IT-розробників з Білорусі, - ЗМІ
Сьогодні, 5 лютого 2022 року, білоруські розробники програмного забезпечення почали масово отримувати повідомлення про блокування своїх облікових записів Apple ID для публікації програм в Apple App Store
Про це повідомляє Reform.by.
Йдеться про Apple Developer Program, яка створена для розробників програм для екосистеми Apple. За допомогою неї в App Store можна розміщувати як безкоштовні, так і платні програми.
"Ми виявили проблеми, перевіряючи ваш обліковий запис. Інформація про юридичну особу, пов'язана з вашим обліковим записом, повністю відповідає країні з обмеженим доступом або одній або декільком країнам зі зведеного контрольного списку уряду США, списку санкцій іншого уряду або списку регіонів з обмеженим доступом", - йдеться в типовомову повідомленні від Apple на адресу білоруських розробників.
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