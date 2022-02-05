Apple блокує IT-розробників з Білорусі, - ЗМІ

Про це повідомляє Reform.by.



Йдеться про Apple Developer Program, яка створена для розробників програм для екосистеми Apple. За допомогою неї в App Store можна розміщувати як безкоштовні, так і платні програми.

"Ми виявили проблеми, перевіряючи ваш обліковий запис. Інформація про юридичну особу, пов'язана з вашим обліковим записом, повністю відповідає країні з обмеженим доступом або одній або декільком країнам зі зведеного контрольного списку уряду США, списку санкцій іншого уряду або списку регіонів з обмеженим доступом", - йдеться в типовомову повідомленні від Apple на адресу білоруських розробників.