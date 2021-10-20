Apple Music показав карту з "російським" Кримом

Про це повідомляє спільнота Culture Ukraine в Instagram.

Спільнота оприлюднила, що карта України в додатку Apple Music for Artists зображена без півострова Крим. У той же час півострів зображається як частина Росії.

Як зазначається, програма Apple Music для артистів дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах.

"Просто мапи України та Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?", - йдеться у повідомленні спільноти.





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