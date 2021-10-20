Apple Music показав карту з "російським" Кримом
У додатку від Apple Music для артистів окупований Крим "включили" до складу Росії
Про це повідомляє спільнота Culture Ukraine в Instagram.
Спільнота оприлюднила, що карта України в додатку Apple Music for Artists зображена без півострова Крим. У той же час півострів зображається як частина Росії.
Як зазначається, програма Apple Music для артистів дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах.
"Просто мапи України та Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?", - йдеться у повідомленні спільноти.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.18
Купівля 26.18Продаж 26.42
-
EUR
Купівля 30.36Продаж 30.72
- Актуальне
- Важливе