Арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання щодо компенсації Нафтогазу за втрачені активи в окупованому Криму
У понеділок, 21 лютого, арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації НАК "Нафтогаз" за втрачену можливість використовувати активи в Криму
Про це повідомив голова Нафтогазу Юрій Вітренко.
"Наші стратегічно важливі енергетичні інвестиції стали однією з основних мішеней РФ під час окупації українського півострова у 2014 році. Росія незаконно присвоїла український Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії Нафтогаз. Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об'єктів, які ми наразі не можемо використовувати", - написав Вітренко у Facebook.
Нафтогаз на суді вимагає компенсацію у $10 млрд з відсотками. Вітренко зазначає, що оцінку збитків у суді представляють авторитетні міжнародні експерти. А робота над визначенням і обґрунтуванням суми триває з 2015 року.
"Ми очікуємо, що Арбітражне рішення, слухання по якому розпочалися сьогодні, буде прийнято на початку наступного року. Оскільки це надзвичайно складний процес, що вимагає нетривіальних аргументів, як юридичних, так і економічних щодо кожного активу", - зазначив Вітренко.
Він додав, що на перших етапах Росія відмовлялася брати участь у процесі, однак вона взяла участь у арбітражі після визнання її винною за експропріацію, тобто примусове позбавлення власності українських активів.
"Наша команда юристів і я особисто докладемо максимальних зусиль, аби Путін дорого заплатив за те, що вкрав у Нафтогазу, і не тільки. Ми маємо більш ніж вдалий досвід боротьби проти Росії у арбітражі - це зокрема і рішення Стокгольмського арбітражу, яке принесло Україні $5 млрд, ставши найбільшим в історії комерційним арбітражем світу з вимогами сторін на $125 млрд. Однак як те рішення 2018 року, так і нинішній процес окрім грошової компенсації демонструє нашу силу як нації, яка вміє відстоювати своє", - написав Вітренко.
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