Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
Колишній радник ОП Олексій Арестович через суд змусив ДБР відкрити справу проти нардепки Наталі Піпи, яка зробила зауваження виконавцю пісень Цоя у Львові
Про це Арестович повідомив у Facebook, опублікувавши копії відповідних документів.
На його думку, дії нардепки є розпалюванням міжнаціональної ворожнечі та знущанням із неповнолітнього.
"Моє завдання - поламати шовіністичну тенденцію і не дати їй стати суспільною нормою, без різниці якою мовою говорить табір, з якого ця "норма" намагається виповзти", – написав він.
Скандал із виконавцем пісень Цоя
Інцидент стався ще у червні. Нардепка Піпа помітила двох хлопців, які співали російські пісні у Львові, й зробила їм зауваження. Вони у відповідь почали сперечатися й поводилися неадекватно, тож політикиня викликала поліцію. За словами Піпи, хлопці є жертвами російської пропаганди.
У серпні виконавця Цоя бачили вже в Одесі.
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