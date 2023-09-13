Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи

Про це Арестович повідомив у Facebook, опублікувавши копії відповідних документів.

На його думку, дії нардепки є розпалюванням міжнаціональної ворожнечі та знущанням із неповнолітнього.

"Моє завдання - поламати шовіністичну тенденцію і не дати їй стати суспільною нормою, без різниці якою мовою говорить табір, з якого ця "норма" намагається виповзти", – написав він.

Скандал із виконавцем пісень Цоя

Інцидент стався ще у червні. Нардепка Піпа помітила двох хлопців, які співали російські пісні у Львові, й зробила їм зауваження. Вони у відповідь почали сперечатися й поводилися неадекватно, тож політикиня викликала поліцію. За словами Піпи, хлопці є жертвами російської пропаганди.

У серпні виконавця Цоя бачили вже в Одесі.