Арестович закликав українців та білорусів влаштувати "тотальну рейкову війну" на шляхах перекидання військ РФ, у Лукашенка відкрили кримінальну справу

Про це він заявив у своєму зверненні.

"Є Крим, і є противник, який з Криму пішов на Мелітополь і підтискає Маріуполь із заходу, перекидаючи туди війська залізницею. І є ще спроба підійти залізницею до Херсона... Тепер питання: а чи не хотіли б ми влаштувати ворогові тотальну рейкову війну на півдні?" – запитав радник голови ОП в українців.

Він заявив, що подібна тактика дуже допомогла на півночі країни, де Росія не змогла взяти жодного великого міста.



"Зняття рельс, руйнування, заглушки, псувати всі дроти, всю систему забезпечення залізних доріг. Це було б саме те, що потрібно зараз нашим військам", - сказав Арестович.

Насамперед це стосується напрямків:

Крим - Мелітополь,

Крим - Херсон,

Валуйки - Куп'янськ,

Гомель - Київ (загальний напрямок) та інших, які виявите.

Він підкреслив, що дуже важливо врахувати, що ворог охороняє шляхи сполучення. Тому варто тверезо оцінювати свої сили та можливості.За його словами, зрив постачання супротивника залізницею (а цей вид постачання найефективніший), може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямку Крим - Мелітополь. У цьому напрямку противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь"У Білорусі є вдалі приклади рейкової війни, тож браття-білоруси, якщо ви проти цієї війни, то зробіть те, що у вас виходило краще всього - партизанську рейкову війну в самій Білорусі. Підкреслюю, тільки на шляхах перекидання російських військ ", - зазначив він.Згодом генеральна прокуратура Білорусі відкрила проти Арестовича справу за "публічні заклики до тероризму та диверсій"Стаття - "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці".