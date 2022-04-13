Аргентина і Чилі припинили постачання літію до Росії
У мінпромторзі РФ заговорили про ризик дефіциту сировини для акумуляторів
Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на "Интерфакс".
Мінпромторг РФ побоюється дефіциту літієвої сировини у країні після того, як найбільші постачальники - Чилі та Аргентина - припинили її постачання до Росії. Про це заявив заступник керівника департаменту металургії і матеріалів відомства Владислав Демідов під час круглого столу у Раді федерації.
Крім Аргентини та Чилі літієва сировина надходить до Росії з Болівії і Китаю. У самій РФ такого металу не видобувають. Після відходу найбільших постачаників, за словами Демідова, РФ зможе отримувати сировину тільки з Болівії, оскільки Китай сам відчуває дефіцит.
"З літієм проблема вже гігантська, бо у випадку, коли буде відмова у постачаннях сировини з Болівії, то, на жаль, літієву сировину брати ніде. Переробні потужності у нас є, але якщо не буде сировини, то моде виникнути велика проблема у забезпеченні власних потреб у літій-іонних акумуляторах", - застеріг чиновник.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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