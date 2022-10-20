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Археологи виявили в Іраку унікальні кам'яні рельєфи, яким близько 2,7 тис. років

20 жовтня, 2022 четвер
22:08
Культура Мармурові рельєфи знайдені в Іраку

Археологи на півночі Іраку виявили наскельні малюнки, вік яких складає близько 2,7 тис. років

Про це повідомляє ВВС, з посиланням на заяву Державної ради з давнини та спадщини Іраку.

Їх виявила група американських та іракських дослідників, зайнятих відновленням стародавніх воріт Машки, які бойовики "Ісламської держави" зруйнували у 2016 році.

На території сучасного Іраку знаходяться деякі з найдавніших міст світу, у тому числі Вавилон.

Але за роки конфліктів багато археологічних пам'яток було пограбовано, зруйновано чи пошкоджено внаслідок військових дій чи вандалізму.

На восьми мармурових рельєфах зображені сцени війни, виноградні лози та пальми.

Вони датуються часом правління ассірійського царя Сеннахеріба, який правив древнім містом Ніневія з 705 по 681 рік до нашої ери, йдеться у заяві Державної ради з давнини та спадщини Іраку.

Могутній цар Ассирії залишив слід історії своїми військовими кампаніями, зокрема проти Вавилона. Він також, не шкодуючи коштів, розширював свою столицю Ніневію.

Імовірно, реліквії колись прикрашали його палац, а потім були перенесені до воріт Машки, сказав агентству AFP Фадель Мохаммед Ходр, голова іракської археологічної групи.

Ворота Машки – одні з найбільших у Ніневії – служили символом величі та могутності міста. Ворота реконструювали у 1970-х роках, але у 2016 році їх бульдозерами знесли бойовики ІД.

Вони також пограбували та зруйнували кілька доісламських пам'яток в Іраку, вважаючи їх символами ідолопоклонства.

За словами Ходра, коли мармурові плити були встановлені біля воріт, вони були частково занурені в землю, і ділянки, що були в землі, збереглися. Це різьблення можна побачити і сьогодні, а барельєфи, що знаходилися над землею, з часом остаточно стерлися.

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Наука
Ірак
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