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Армія Китаю стала більш агресивною та небезпечнішою, - генерал США Міллі

25 липня, 2022 понедiлок
07:58
Світ Марк Міллі

Китайські збройні сили стали значно агресивнішими та небезпечнішими уподовж останніх п'яти років

Про це заявив генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, пише Associated Press.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає Індійсько-Тихоокеанський регіон як один із головних геостратегічних пріоритетів. У Білому домі кажуть, що Китай хоче перетворити цю територію на зону свого впливу, і щоб запобігти цьому, залишається мало часу.

Міллі зауважив, що китайські військові здійснюють все більшу кількість "небезпечних перехоплень" щодо військових літаків США та інших союзників: Канади, Австралії, Японії.

"Китайських військових як у повітрі, так і на морі стало більше і вони помітно агресивніші у цьому конкретному регіоні", – наголосив він.

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Китай
США
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