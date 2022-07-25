Армія Китаю стала більш агресивною та небезпечнішою, - генерал США Міллі
Китайські збройні сили стали значно агресивнішими та небезпечнішими уподовж останніх п'яти років
Про це заявив генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, пише Associated Press.
Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає Індійсько-Тихоокеанський регіон як один із головних геостратегічних пріоритетів. У Білому домі кажуть, що Китай хоче перетворити цю територію на зону свого впливу, і щоб запобігти цьому, залишається мало часу.
Міллі зауважив, що китайські військові здійснюють все більшу кількість "небезпечних перехоплень" щодо військових літаків США та інших союзників: Канади, Австралії, Японії.
"Китайських військових як у повітрі, так і на морі стало більше і вони помітно агресивніші у цьому конкретному регіоні", – наголосив він.
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