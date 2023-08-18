Армія РФ обстріляла житловий сектор Херсона, загинув 72-річний чоловік
У п'ятницю, 18 серпня, російська армія вбила 72-річного жителя Херсона
Про це повідомив Олександр Прокудін.
"Російська армія вчергове обстріляла Херсон. Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік", - пише голова Херсонської ОВА.
Травми внаслідок обстрілу отримали 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надана необхідна медична допомога.
- У середу, 16 серпня, російські терористи вбили 54-річного жителя Херсонської області.
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