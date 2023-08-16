На Херсонщині внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік
У середу, 16 серпня, російські терористи вбили 54-річного жителя Херсонської області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Армія РФ продовжує обстрілювати Херсонщину. На жаль, маємо постраждалих серед цивільних. У селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці", - пише ОВА.
У Херсоні терористи вдарили по житловому будинку. Поранення отримав 71-річний чоловік, його госпіталізували.
- У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "Шахед" для обстрілу Одеської, Миколаївської та Харківської областей. Ворог атакував селище Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області, пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. За попередніми даними, потерпілих немає.
- По обіді 16 серпня у Харківській області спрацювала ППО. А на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку.
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