На Херсонщині внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Армія РФ продовжує обстрілювати Херсонщину. На жаль, маємо постраждалих серед цивільних. У селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці", - пише ОВА.

У Херсоні терористи вдарили по житловому будинку. Поранення отримав 71-річний чоловік, його госпіталізували.