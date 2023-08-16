Росія запустила "шахеди" у ніч на 16 серпня. Текстовий онлайн подій

Про запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська після 22:00 повідомили Повітряні Сили.

Точну кількість ударних БПЛА, які запустила Росія, станом на зараз - не відомо. Близько 1:00 про небезпеку оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.

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