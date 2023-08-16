Росія запустила "шахеди" у ніч на 16 серпня. Текстовий онлайн подій
У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська після 22:00 повідомили Повітряні Сили.
Точну кількість ударних БПЛА, які запустила Росія, станом на зараз - не відомо. Близько 1:00 про небезпеку оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за ситуацією:
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер:
"Жителі Ізмаїльського району, прошу вас, якщо ви ще не в укриттях - негайно рушайте в безпечні місця та будьте там до відбою загрози!
Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги.
Нагадую, що не можна знімати та викладати в інтернет роботу наших сил ППО!"
"Група "шахедів" над Миколаївщиною. Рухаються у західному напрямку!", - йдеться у повідомленні ПС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37
Купівля 37Продаж 37.75
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе