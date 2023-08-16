На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - пише Лисак.

Внаслідок обстрілу постраждали 4 людини. Серед них 2-річна дівчинка, на щастя зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

"Атака на район сталася по обіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв", - пише Лисак.