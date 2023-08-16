На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку
У середу, 16 серпня, російські терористи завдали удару по Дніпропетровській області, відомо про постраждалих
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - пише Лисак.
Внаслідок обстрілу постраждали 4 людини. Серед них 2-річна дівчинка, на щастя зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.
"Атака на район сталася по обіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв", - пише Лисак.
- У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "Шахед" для обстрілу Одеської, Миколаївської та Харківської областей. Ворог атакував селище Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області, пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. За попередніми даними, потерпілих немає.
- По обіді 16 серпня у Харківській області спрацювала ППО.
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