Росіяни вдарили по Харківщині, спрацювала ППО
У середу, 16 серпня, у Харківській області спрацювала ППО
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів по області, залишайтеся в укриттях. Працює ППО!", - пише Синєгубов.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 13:13. Станом на 16:15 вона триває і досі.
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- У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "Шахед" для обстрілу Одеської, Миколаївської та Харківської областей. Ворог атакував селище Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області, пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. За попередніми даними, потерпілих немає.
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