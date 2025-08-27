Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Чому поставки американських ракет ERAM настільки важливі
Аналітика

Чому поставки американських ракет ERAM настільки важливі

Михайло Самусь
27 серпня, 2025 середа
10:35
Статті На фото: американська ракета ERAM (Extended Range Active Missile)

Рішення адміністрації Трампа про продаж Україні новітніх ракето-бомб ERAM активно коментується в Україні. Однак деякі його аспекти та вірогідний вплив на хід російсько-української війни поки що залишаються “в тіні”. Звернемо увагу на них.

Зміст

В чому революційність кроку про поставки ERAM

Після театру абсурду на Алясці та супер-позитивного, але поки що безрезультатного, саміту у Вашингтоні, основний акцент у розвитку подій повернувся на фронт. Власне, на російсько-українському фронті вирішується подальший хід історії і доля демократичного світу. Саміти та зустрічі слугують більше фоном – часто неадекватним і відірваним від реальності. Тим часом на відміну від заяв Трампа та його зусиль “відтягнути” Росію від Китаю, конкретні рішення адміністрації США та наших європейських партнерів стосовно поставок озброєнь мають набагато важливіше значення.Саме від цих поставок значною мірою залежить стійкість та спроможність Сил оборони України продовжувати ефективну протидію російській агресії. 

Новину про те, що США ухвалили рішення продати Україні 3 350 новітніх ракето‑бомб ERAM (Extended Range Attack Munition), було сприйнято в нашому інформаційному просторі досить прохолодно. Ні вартість пакету допомоги (близько 850 млн доларів США), ні дальність ERAM (до 450 км) не додали оптимізму спостерігачам. Головною претензією скептиків стала та обставина, що адміністрація Трампа, найбільш ймовірно, не дозволить застосовувати високоточні гібридні ракето-бомби ERAM по російській території. 

Американська ракета ERAM (Extended Range Active Missile)

Ракета ERAM (Extended Range Active Missile), фото: Coaspire

 

Але, на мою думку, для того, щоб посипати голову скепсисом, варто оцінити факт поставок ERAM трохи глибше. 

По-перше, Extended Range Attack Munition – це, фактично, удосконалений КАБ – тобто, авіаційна бомба вагою 270 кг, з модулем планування та корекції, а також двигуном. 

По-друге, саме таких інструментів (тобто, далекобійних КАБів) для винесення російської військової інфраструктури, яка забезпечує наступальний рух ЗС РФ, фактично, з грудня 2023 року, критично не вистачає ЗСУ.

По-третє, за попередніми даними, ERAM створений за модульним принципом, який, в тому числі, дозволяє застосовувати їх з різних авіаційних платформ, в тому числі, з літаків F‑16, МіГ‑29, Су‑27, Су‑24, Mirage 2000 – тобто, більшості літаків, які стоять на озброєнні Повітряних сил України. 

А ще анонсована кількість ракет (3350), а також терміни початку реалізації проекту (1 жовтня ц.р.) свідчать про серйозність намірів США розпочати масштабні поставки озброєнь Україні за умови фінансування європейськими країнами. 

Фінансові механізми реалізації “ракетного” рішення США

Нещодавно було презентовано PURL - механізм (Prioritised Ukraine Requirements List), створений НАТО, який дає можливість європейським країнам та Канаді закуповувати американське озброєння для України шляхом спільного фінансування, на основі пріоритетного переліку потреб, сформованого Україною. Вже на даний момент підтверджено близько 2 млрд зобов`язань в рамках PURL: $500 млн – Нідерланди, $500 млн - Данія + Норвегія + Швеція, $500 млн – Німеччина, $500 млн – Канада.

Ці дві події – тобто, створення PURL і ухвалення рішення про продаж ERAM, очевидно, пов`язані. Це означає, що погоджений на останньому саміті НАТО принцип фінансування Європою передачі озброєнь Україні почав працювати. Таким чином, комерціалізація поставок американської зброї може призвести до зняття значної частини обмежень на номенклатуру зброї, виробленої в США для України. Хоча при цьому, найбільш ймовірно, будуть збережені (а можливо й посилені) обмеження на застосування ЗСУ американської зброї по території РФ. Але поглянемо на це тепер вже через призму поставок ERAM.

Чи є критичною проблемою обмеження на застосування американської зброї: новий фактор

Очевидно, що дозвіл бити по російській території американською зброєю без обмежень став би жахливою новиною для Кремля і чудовим бонусом для Сил оборони України. Однак, якщо адміністрація Байдена обмежувала можливості застосування американської зброї по території РФ через страх “ескалації”, то Трамп забороняє бити по Росії, вважаючи, що у нього є шанс домовитися з Путіним про припинення війни проти України і зближення з США з відповідним послабленням зв`язків з Китаєм. Для більшості українців та європейців ці сподівання президента США виглядають абсолютно відірваними від реальності. Однак, на жаль, керівництво Сполучених Штатів формують свою стратегію саме на таких наративах: Китай – головний противник, Росію можна відірвати від Пекіну і, як результат – перемогти у цьому глобальному протистоянні. 

Змінити переконання Трампа поки що не вдається ні президенту Зеленському, ні лідерам європейських країн. Тому, варто це сприймати як об`єктивний аспект загальної обстановки. Що в цій ситуації важливо – максимально ефективно використати особливості позицію нинішньої адміністрації США. А ще важливо - продаж Україні за європейські фінанси широкої номенклатури американської зброї дозволить вплинути насамперед на фронт. 

Зокрема, як приклад - поставки ERAM дозволять активізувати ураження ключових цілей: складів, командних пунктів, логістичних вузлів, аеродромів, засобів ППО, фактично, на всю глибину фронту, включно з Кримом. Масоване застосування ERAM дозволить змінити оперативну обстановку, знизити спроможності противника проводити наступальні дії, порушити ланцюги постачання й комунікації. Крім того, збільшена дальність ERAM дозволить підвищити безпеку українських пілотів, які будуть використовувати американські ракето-бомби за межами дії російської ППО та авіації. 

І тут важливо пригадати недавні новини про українські ракети “Фламінго” та "Довгий Нептун".

ERAM,  “Фламінго” та "Нептун": синергія американських та українських можливостей

На цьому фоні, удари по російській території можуть наноситися українськими інструментами: далекобійними дронами та ракетами. Презентація чергового ракетного проекту “Фламінго”, а також перша публікація відео “Довгого Нептуна” додає сподівань, що Україна нарешті зможе завдати масованих ударів крилатими та балістичними ракетами по важливим російським військовим та промисловим об`єктам. Ефективність таких ударів, окрім суто військового ефекту, матиме й інший досить важливим імпакт на хід мирних зусиль Трампа. Здатність України самостійно масово бити ракетами по Росії продемонструє наявність на руках президента Зеленського “козирних карт”, про які так завжди печеться Трамп. Крім того, будь-які намагання Трампа заборонити Україні бити по російській території може бути використано Києвом як аргумент для підвищення ставок у “мирному” процесі. Тобто, якщо Путін скаржиться Трампу, що Україна б`є по російській території ракетами, а Трамп вимагає від Києва їх припинити, то Путін має погодитися на припинення бойових дій і тоді Україна також припинить бити по Росії. 

Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км

Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км, фото: facebook.com/efrem.lukatsky

 

Наразі, це виглядає не зовсім реалістично. Однак, на фоні бензинової кризи, яка поступово загострюється в РФ через удари українських дронів, масовані ракетні удари з боку України, можуть призвести до повного колапсу ринку нафтопродуктів Росії. 

Тому, як би це парадоксально не виглядало, однак, заборона бити американською зброєю по РФ, може стати стимулом для ще більш активної розробки та виробництва українських ракетних систем. В результаті, може скластися військово-технічний баланс: американська далекобійна зброя може суттєво змінити ситуацію на фронті (включно, з Кримом), а українські ракети – матимуть стратегічний вплив на ситуацію в самій Росії і стійкість путінського режиму.

крилата ракета "Нептун" на Військовому ярмароку "Зброя та Безпека" в Києві 2021 рік

крилата ракета "Нептун" на Військовому ярмароку "Зброя та Безпека" в Києві 2021 рік, фото: VoidWanderer

 

Залишилося довести до практичної реалізації обидва напрямки: ERAM поставити на озброєння Повітряних сил, і запустити серійне виробництво “Фламінго”, “Довгого Нептуна” та української балістики.

Матеріал підготовлено у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), проєктом, який об’єднав українські аналітичні та дослідницькі організації та спрямований на посилення інформаційної підтримки й аналітичного забезпечення у сфері національної безпеки, оборони й геополітики.

   

