Роман про Роксолану, невідома Ґрета Ґарбо та як закенселити блогерку – 5 книжок, у яких розкривають секрети

Роман Лябига. Любов і влада. - Брустури: Дискурсус, 2025



Здається, всі ми давно вже звикли як до змусульманеної Роксолани з відомого турецького серіалу, так і до вилучених з нього комедійних мемів, де вона сварить свого султана Колю за те, що він не хоче садити картоплю, ходить в одному й тому ж халаті й не дає грошей на вечірку з кумою. Натомість "Любов і влада" Романа Лябиги повертає нам історичний образ народної героїні, що гідно доповнює картину епохи, в якій українська дівчина-полонянка з Рогатина підкорила не лише серце султана, але й думки багатьох наступних поколінь, де оспівували її долю. У цьому 600-сторінковому романі Роксолана, ставши наложницею, а потім коханою дружиною, залишається вірною рідній вірі та своєму корінню. Вона ховає свій срібний хрестик, вишиває українським орнаментом спочатку хустинку, а тоді й сорочки султану, вкраплюючи арабське письмо й цитати з Корану. Вона оточує себе українцями, серед яких Іван Кердей з Поморян та Яким Страж зі Збаража. Вона тісно спілкується з Папою Римським (Левом Х), Боною Сфорцою, Ізабеллою Ягеллонкою. А грізний султан, наслухавшись розповідей Роксолани про Рогатин, хоче туди потрапити й навіть переходить Прут. Ще багато про що цікавого та захопливого з історії легендарної Роксолани можна прочитати у цьому романі – справжній колекції фактів, думок, почуттів і лірико-епічного поетичного супроводу. В якому з достоту шекспірівською величчю звучить "Монолог Роксолани перед смертю": "Життя, криваве й невгамовне. / Та я змістовне прожила, / Була щаслива, і достойно / Я помираю. Не раба!".





Миро Ґавран. Таємниця Ґрети Ґарбо. Ніч богів. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2025

"Якщо ви дасте хоча б одне інтерв'ю про неї журналістам чи опублікуєте книжку про неї, - попереджають нас на початку цієї історії, - всі ваші прибутки від будь-якої діяльності, які ви отримаєте до кінця життя, дістануться їй, а ви будете фінансово і професійно мертві". Хай там як, але саме з такими умовами стикається героїня психологічної драми "Таємниця Ґрети Ґарбо", якою (а також трагікомедією "Ніч богів") у видавничій "Колекція #Особливі прикмети (II): Театр без кордонів" представлена творчість відомого хорватського драматурга Миро Ґаврана. Тож у найкращих традиціях мелодрами автор змальовує життя голлівудської зірки після того, як вона завершила свою кар’єру акторки. Яка, додамо, в цей період уникала інтерв’ю і публічних виступів, тож автор пропонує свою версію історії легенди кіно. "Ви не маєте права нікому розказувати про той її будинок, про той маєток, - попереджають чергову психіаторку акторки. - Ніхто не має довідатись, що він належить Ґреті Ґарбо, інакше вона не зможе там спокійно жити. ЛІНДА: Я ніколи нікому не відкрила таємницю жодного свого пацієнта. Ніколи нікому. РОБЕРТ: Вона - це щось інше. Вона справді особлива. Всі хочуть знати про неї все, а ніхто не знає нічого". Втім, розмірковуючи над причинами, які змусили Ґрету Ґарбо усамітнитись, у своїй драмі автор змальовує її життя і намагається зрозуміти її почуття. Натомість "Ніч богів" у цій книжці за жанром наближається до політичного фарсу з алюзіями на сучасність, хоча дія твору відбувається у ХVІІ столітті. Король Франції Людовик ХІV, славний драматург Жан-Батист Мольєр та придворний блазень весело випивають, згадуючи старі часи. Все змінюється у той момент, коли король повідомляє, що знає про фарс, в якому вони його висміюють, і пропонує цей фарс зіграти для нього Це не історична драма: дійсність, яку вивчають історики, і "дійсність", яку будує драматург, – різні. Може, саме тому "Ніч богів" відлунює і в нашому часі.

Віталій Дуленко. Там, де живуть книжки. – К.: Лабораторія, 2025

Хто такі книжкові блогерки? Це справжні аматорки літературного процесу, яким хитруни-видавці платять книжками, які потім здають до районних бібліотек. У цій книжці, до речі, навіть є розділ на цю тему: "Настав час закенселити книжкову блогерку". Але ані автор історії "Там, де живуть книжки", ані будь-хто інший цього робити не буде, оскільки мова про справжню пристрасть, яка, на жаль, минає з віком. Чи не минає? "Якби Надя опинилася на безлюдному острові, але мала що почитати, вона б вижила, хай і з мінімумом їжі, - дізнаємося ми подробиці життя нашої героїні. - Залиште її там без жодної книжки, навіть поганенької, навіть якоїсь "Помсти Сліпого 3: Повернення бандитських мусорів", - і вона сконала б на другий день". Втім, за сюжетом, саме життя перевіряє дівчину на стійкість її уподобань. Адже коли коронавірус відрізав головну героїню від світу, а улюблений блог став тягарем, навіть книжки не рятують від самотності. І лише тоді, коли життя починає римуватися з сюжетом, тобто коли їй до рук потрапляє загадкова книжка – історія від невідомого автора, що детально описує її будні, – все змінюється. Спершу це виглядає як злий жарт, який навіть змушує дівчину повернутися в рідне містечко зі старими сімейними драмами, колишніми друзями й безліччю таємниць, але чи допоможе дізнатися, хто ж надіслав їй цю книжку? І чи зникне загроза, яка нависла над її життям, коли вона гляне нарешті правді у вічі?





Даниїл Міліковський. Хай буде дощ. Психологічні практики, щоб прийняти складність життя. – К.: Віхола, 2025

Нестерпна легкість буття, оспівана чесько-французьким класиком, можлива хіба що в його однойменному романі, натомість у дослідженні Даниїла Міліковського "Хай буде дощ. Психологічні практики, щоб прийняти складність життя" все трохи інакше. Адже автор-психолог вважає, що наш біль - як дощ: ми не можемо його ані контролювати, ані уникнути, але кожна злива рано чи пізно закінчується. "Перша мета написання книжки, яку я амбітно визначив, - зауважує він, - допомогти вам побачити, що біль – це невіддільна частина людського існування, закодована в нас еволюційно. Ба більше, він є так само важливим у нашому житті, як і спокій та щастя. Ми всі відчайдушно намагаємося уникнути неприємних почуттів і робимо все можливе, аби якось позбутися цього внутрішнього дискомфорту. Вживаємо надмірну кількість алкоголю, хоча знаємо, яка від нього шкода, палимо, бо віримо, що це хоч якось допомагає нам відійти від неприємних думок про роботу або проблеми в стосунках; відкладаємо похід до стоматолога до останнього, поки вже притисне, адже боїмося відчути біль і почути слова лікаря про десять карієсів, які треба терміново лікувати, щоб не втратити всі зуби в сорок років". Таким чином автор пояснює, що впливає на нашу психіку та що з цього ми можемо контролювати, а що ні; як прийняти свої емоції й навчитися ними керувати. Загалом книжка вчить мислити гнучкіше та плекати корисні думки навіть у найскладніших обставинах, зберігати внутрішню стійкість і справлятися з деструктивними думками. Поміж історій своїх клієнтів автор вплітає вправи, які допомагають вирішувати, спираючись на ваші життєві цінності, та рухатись до плідного й наповненого сенсами життя.





Олівія Стоун. Чаклунство: любовні привороти та відвороти. – К.: ОВК, 2025

На початку цієї книжки нас попереджають, що любовна магія – це потужний інструмент, який вимагає відповідальності. Вірите ви в це чи ні, але якщо збираєтесь відкрити її секрети, то стародавні ритуали та сучасні практики любовної магії, викладені у "Чаклунстві" Олівії Стоун – саме для вас. Оскільки ж любов – це найзагадковіша і найсильніша енергія, що керує долями людей, яка може принести щастя або перетворитися на джерело страждань, то й ця книжка – по суті, практичний посібник із любовної магії – відкриває завісу саме над давніми таємницями прив’язування і розриву стосунків. Бо що робити, коли кохана людина віддаляється, почуття згасають або доля не зводить вас із тим, кого шукаєте? Правильно, вживати чар-зілля і не тільки, хоч би як нас застерігав автор попередньої книжки. Ось чому видання буде цікавим не тільки для того, хто просто цікавиться містикою, ритуалами та традиціями любовної магії, але й для людей, які прагнуть знайти кохання або зміцнити вже наявні почуття. Принаймні так вважає авторка, яка пропонує детальні інструкції, ефективні ритуали, поради щодо використання білої та чорної магії, а також важливі етичні аспекти, які слід враховувати перед тим, як звернутися до магічних сил. Тож начувайтеся ті, хто завдає нам болю, як, знов-таки, нагадує не лише авторка цієї книжки, але й попередній психотерапевт. Бо у книжці маємо зокрема: приворот, щоб ваша людина тужила за вами; приворот, якщо ваш коханий покохав іншу; приворот, якщо ваша кохана людина має роман на стороні, але проживає у вашому спільному домі; приворот, якщо ваш коханий уже пішов до когось, а ви все ще хочете, щоб він чи вона повернулися додому до вашої сім'ї, а також опівнічний приворот на розбивання чужого кохання. Словом, привертайте – і вам повернеться!