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Інтерв’ю

Як Росія знищує Донбас. Розмова Еспресо із Денисом Казанським

Христина Яцків
25 лютого, 2024 неділя
15:48
окуповані території Денис Казанський

Денис Казанський — один з найвідоміших представників української Донеччини, автор книг “Чорна лихоманка” та “Як Україна втрачала Донбас”, популярний (820 тисяч підписників на YouTube) відеоблогер. Також Денис працював від імені України в одній з підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання російсько-української війни

У програмі "Коментар" на ютуб-каналі Еспресо Денис розказав:

  • чи впливають успіхи ЗСУ на настрої на окупованих територіях
  • як живуть на Донеччині в окупації
  • як пройдуть "вибори" президента РФ на окупованих територіях
  • як впливає російська дезинформація на українців

Над текстовою версією працювала Ілона Жолондієвська.

"У Донецьку відбувається розвал комунального господарства"

Як мешканці окупованої Донеччини реагують на успіхи української армії?

Треба розрізняти, про кого ми говоримо. Ці люди два роки живуть у стані війни: із щоденними обстрілами, тотальною мобілізацією, коли людей просто ловлять на вулицях та відправляють на смерть. Це є основним фактором їхнього життя, основною проблемою. Там немає нормальних умов життя, немає опалення, дуже багато людей загинуло. Тому їх не дуже цікавить, що, наприклад, у російського флоту стало одним кораблем менше. Там люди деморалізовані тим, що Росія вплутала їх у цю нескінченну війну. Їм же обіцяли, що Росія забере так звані ДНР/ЛНР, визнає їх офіційно, і війна завершиться. Вони ж так казали у 2022 році. Замість цього виявилося, що обстріли лише посилилися. Якщо раніше там, за підрахунками міжнародних організацій, гинуло по 20 цивільних на рік, то зараз за день гине більше. Вже сотні тисяч людей загинули на Донбасі, мільйони стали біженцями, цілі міста зникли вже — їх просто не існує. І всім зрозуміло, що це Росія знищила цілий регіон. 

Навіть під час Другої світової такого не було. Будинки в історичному центрі Маріуполя пережили німців, німецьку окупацію, звільнення від фашистів, а росіян не пережили. Путін знищив там все тотально. 

Єдиний шанс на нормальне життя — виїхати звідти. І всі, хто могли, вже виїхали. Тому, коли ви дивитеся ці пропагандистські сюжети російського телебачення, то коментарі там дають літні жінки, яким вже добряче за 50 років. Зараз це і є основне населення тих територій. Чоловіче населення швидко скорочується, молоді жінки з чоловіками, яким пощастило уникнути мобілізації, виїхали.  

Ви кажете про міста на лінії фронту, не про тилові міста, такі як Донецьк?

Донецьк — це не тилове місто якраз. Але туди сьогодні прилітає менше ніж у Харків, наприклад. Попри всі ці розмови російської пропаганди про “бомбили Донбас” за 10 років у центрі Донецька немає таких жахливих руйнувань. Там є сервісні послуги, там працюють розважальні заклади — цього повно в інстаграмі та тіктоці. Українські війська ставляться до Донецька дуже обережно. 

Разом із тим у Донецьку відбувається розвал комунального господарства, що не пов'язано із бойовими діями безпосередньо. Там проблеми з водоканалом не тому, що його розбомбили, а тому, що ним весь час керують окупаційні адміністрації, яким просто плювати на людей. Вони самі ще на початку війни знищили канал Сіверський Донець - Донбас, по якому місто всі вісім років отримувало воду. Тобто коли вони кричали, що страшно вбивають Донбас, вода була. Великі такі труби проходили в районі Бахмуту. А як Росія пішла в атаку на Бахмут, то вона просто ділянку цього каналу знищила. Тепер вони обіцяють побудувати якийсь водогін з Дону, з Ростова, але досі в Донецьку вода не зявилася. Тобто воду там подають кілька разів на день, та й не в усіх районах. Місяць вода може не йти на верхні поверхи, не вистачає напору. 

Опалення так само нема місцями не через те, що Україна розбомбила котельні. А просто тому, що росіяни не можуть їх запустити, що труби полопалися, а їх не ремонтують. 

Ще вони скаржаться на вивіз сміття. Що сміття просто гниє в цих баках, його не вивозять. 

І проблеми такі по всій комуналці тому, що чоловіків вони всіх мобілізували на війну, вбили їх у цих м'ясних штурмах. Немає кому працювати. Тому саме Російська Федерація влаштувала геноцид чоловічого населення Донбасу, це зробив Путін. 

Тому й відновлювати Маріуполь вони завозять мігрантів з Таджикистану, Киргизстану. Не місцеві будують — їх просто хапають на вулицях та відправляють на війну, а ось ці гастарбайтери. Платять їм більше, ніж місцевим. І ось ці мешканці Азії тепер там винаймають житло, а деякі й просто заселяються в покинуті квартири, грабують їх — про це також є багато відео. Таке ось "звільнення Донбасу".

Донецька область

Ілюстративне фото від gettyimages

"Більшість населення Донбасу просто втікла"

Як росіяни будуть імітувати вибори президента РФ на окупованих українських територіях? Чи вірять у цю фікцію тамтешні мешканці?

У нас немає жодних об'єктивних соціологічних даних після 2014 року з окупованих територій, тому щось стверджувати, наводити конкретні цифри, ми не можемо. 

Думаю, що Росія не просто так заборонила будь-які об'єктивні дослідження, тому що картина буде нерадісна для самої Росії. Більшість населення Донбасу просто втікла звідти через окупацію та [нестерпні] умови життя. Навіть Донецьк вже не місто-мільйонник, а тисяч 500-600 там живуть. І так приблизно всюди. 

Ну і якщо дивитися на те, що пишуть люди на окупованих територіях у своїх соцмережах, то ми бачимо там ненависть до всіх, незадоволення. 

Там не проукраїнське населення, тому що проукраїнське населення переважно виїхало. Або їх закатували, або вбили просто, або залякали. Я суджу по собі, по своєму проукраїнському колу спілкування: майже все моє оточення виїхало, їхні родичі та близькі також виїхали. 

Але чи там проросійське населення? Якщо провести спочатку етнічну чистку, як це зробила Росія, а потім провести опитування, то там, звісно, буде більше голосів за Росію. Інше питання, що навіть ці люди не підуть на так звані вибори, тому що вони розуміють, що це підробка, що від цього нічого не залежить. Організатори цього шоу знайдуть якусь кількість бюджетників, колаборантів, військових, які підуть на дільниці добровільно-примусово. Ось цих людей пропаганда зніме на камеру та покаже, що, ось, дивіться, люди є на виборах. Ну і намалюють явку 90% та за Путіна 99%. Ми знаємо, як вони це роблять, і що це нічого спільного з реальністю немає.

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Війна з Росією
Донеччина
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