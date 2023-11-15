Артилеристи успішно відпрацювали по об'єктах РФ в окупованій Брилівці на Херсонщині, -  голова пресофісу Херсонської ОВА

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, там було скупчення окупантів, по якому успішно відпрацювали наші артилеристи. Однак це не єдиний об'єкт, по якому вони успішно відпрацювали минулої доби. Думаю, якщо можна буде розказати про все, вони обов'язково розкажуть. Є дуже гарні новини з лівого берега про те, що там ми потрохи рухаємося, знищуємо окупантів. Думаю, найближчим часом вони зроблять "жест доброї волі" і втечуть”, - повідомив Толоконніков.

За його словами, Брилівка - звичайне село на лівобережжі Херсонщини, яке було окуповано в перші дні лютого минулого року.

“Ми сподіваємось найближчим часом його звільнити. Думаю, що навіть в найближчий місяць", - додав він.