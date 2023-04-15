Асист Мудрика не допоміг "Челсі" перемогти "Брайтон" в АПЛ
У 31-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Брайтону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 1:2. "Брайтон" здійснив камбек, до 42-ї хвилини команда Роберто Де Дзербі програвала 0:1, і після цього голи забили Денні Велбек та Хуліо Енкісо.
Єдиний м'яч за лондонський "Челсі" забив Конор Галлагер. Результативною передачею відзначився українець Михайло Мудрик.
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 11 місце. До єврокубкової зони більше ніж 10 очок, а до зони вильоту - 12.
"Брайтон" - сьомий. До зони ЛЧ їх віддаляє 7 балів.
Англійська Прем'єр-ліга
31-й тур
15 квітня
"Челсі" - "Брайтон" 1:2
Голи: Галлагер, 13 - Велбек, 42, Енкісо, 69
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