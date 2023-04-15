Асист Мудрика не допоміг "Челсі" перемогти "Брайтон" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 1:2. "Брайтон" здійснив камбек, до 42-ї хвилини команда Роберто Де Дзербі програвала 0:1, і після цього голи забили Денні Велбек та Хуліо Енкісо.

Єдиний м'яч за лондонський "Челсі" забив Конор Галлагер. Результативною передачею відзначився українець Михайло Мудрик.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 11 місце. До єврокубкової зони більше ніж 10 очок, а до зони вильоту - 12.

"Брайтон" - сьомий. До зони ЛЧ їх віддаляє 7 балів.

Англійська Прем'єр-ліга

31-й тур

15 квітня

"Челсі" - "Брайтон" 1:2

Голи: Галлагер, 13 - Велбек, 42, Енкісо, 69