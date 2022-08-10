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Асоціація European Film Agency Directors проголосувала за вступ до неї Держкіно

10 серпня, 2022 середа
07:11
Культура Держкіно Державне агентство України з питань кіно

European Film Agency Directors проголосувала за вступ до неї Держкіно, а у вересні воно має стати асоційованим членом EFAD

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

"Сьогодні (9 серпня, - ред.) Асоціація EFAD (European Film Agency Directors) одноголосно проголосувала за вступ Державного агентства України з питань кіно. Тепер у вересні асамблея має затвердити це рішення і Держкіно стане асоційованим членом EFAD. Членські внески з України не братимуть протягом 2-3 років, але ми зможемо брати участь у конкурсах EFAD", - наголосив він.

Андрій Єрмак назвав це рішення дуже важливим для українського кінематографу, адже воно дасть змогу додатково розповідати про війну РФ проти України через кіно.

Довідка: до EFAD належать 25 національних кіно- та аудіовізуальних агенцій. Їхня база розташована у Брюсселі. Членами асоціації є країни ЄС, Ісландія, Норвегія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Швейцарія та Велика Британія.

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Кіно
Україна
Андрій Єрмак
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