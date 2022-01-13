AstraZeneca заявили про ефективність бустерної дози своєї вакцини проти штаму Omicron
Компанія AstraZeneca заявила, що бустерна доза її вакцини викликає більш високу імунну відповідь проти штаму коронавірусу "Омікрон" та інших варіантів COVID-19
Про це повідомляє Reuters.
Посилена реакція спостерігалася у людей, які раніше вакцинувалися цим препаратом або мРНК-вакциною.
Вакцини проти коронавірусу за цією технологією виробляють компанії Pfizer/BioNTech і Moderna.
Виробник додав, що надасть ці дані регуляторним органам по всьому світу, враховуючи гостру потребу в ревакцинації.
"Ці важливі дослідження показують, що третя доза Vaxzevria. Назва, під якою AstraZeneca виробляє та розповсюджує свою вакцину. Після двох початкових доз цієї ж вакцини або після введення мРНК- чи інактивованих вакцин. За цією технологією виробляють свої вакцини китайські компанії Sinovac і Sinopharm.
значно підвищує імунітет проти COVID-19", - заявив Ендрю Поллард, голова Oxford Vaccine Group, що брала участь у розробці препарату.
Тим часом масштабне британське дослідження, проведене у грудні, показало, що хоча бустерна доза AstraZeneca й підвищує рівень імунної відповіді, мРНК-вакцини компаній Pfizer і Moderna як бустерні дози дають найбільший приріст антитіл.
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