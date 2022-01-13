AstraZeneca заявили про ефективність бустерної дози своєї вакцини проти штаму Omicron

Про це повідомляє Reuters.



Посилена реакція спостерігалася у людей, які раніше вакцинувалися цим препаратом або мРНК-вакциною.



Вакцини проти коронавірусу за цією технологією виробляють компанії Pfizer/BioNTech і Moderna.



Виробник додав, що надасть ці дані регуляторним органам по всьому світу, враховуючи гостру потребу в ревакцинації.



"Ці важливі дослідження показують, що третя доза Vaxzevria. Назва, під якою AstraZeneca виробляє та розповсюджує свою вакцину. Після двох початкових доз цієї ж вакцини або після введення мРНК- чи інактивованих вакцин. За цією технологією виробляють свої вакцини китайські компанії Sinovac і Sinopharm.

значно підвищує імунітет проти COVID-19", - заявив Ендрю Поллард, голова Oxford Vaccine Group, що брала участь у розробці препарату.



Тим часом масштабне британське дослідження, проведене у грудні, показало, що хоча бустерна доза AstraZeneca й підвищує рівень імунної відповіді, мРНК-вакцини компаній Pfizer і Moderna як бустерні дози дають найбільший приріст антитіл.

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