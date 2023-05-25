Відео з моментом влучання 25 травня оприлюднив неофіційний канал українських військових "Оперативний ЗСУ".

"Кадри з морського безпілотника, який все ж таки вразив російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", втрата якого досить чутлива для російського флоту", - йдеться у тексті повідомлення у телеграм.

Відео поширив також очільник Мінцифри Михайло Федоров, підписавши:

"Міноборони РФ заявляло, що атака була "безуспішною" і всі три дрони знищили, але на кадрах видно протилежне. Скоріше за все, "Іван Хурс" був підбитий".

"Українська правда", з посиланням на власні джерела, підтвердила автентичність відео та зазначила, що російський корабель зазнав ушкоджень у результаті атаки.

"Не затонув, але влучання було, є значні ушкодження корпусу й обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують", - зазначило джерело.