Атака на розвідкорабель ВМС РФ: морські дрони вразили і суттєво пошкодили судно, - ЗМІ
Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", імовірно, зазнав ушкоджень в результаті атаки українських морських дронів в акваторії Чорного моря
Відео з моментом влучання 25 травня оприлюднив неофіційний канал українських військових "Оперативний ЗСУ".
"Кадри з морського безпілотника, який все ж таки вразив російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", втрата якого досить чутлива для російського флоту", - йдеться у тексті повідомлення у телеграм.
Відео поширив також очільник Мінцифри Михайло Федоров, підписавши:
"Міноборони РФ заявляло, що атака була "безуспішною" і всі три дрони знищили, але на кадрах видно протилежне. Скоріше за все, "Іван Хурс" був підбитий".
"Українська правда", з посиланням на власні джерела, підтвердила автентичність відео та зазначила, що російський корабель зазнав ушкоджень у результаті атаки.
"Не затонув, але влучання було, є значні ушкодження корпусу й обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують", - зазначило джерело.
- Нагадаємо, міністерство оборони РФ заявило, що вранці 24 травня розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту РФ атакували швидкісні безпілотні кораблі ЗСУ. У РФ стверджували, що начебто всі безпілотники знищили вогнем зі штатного озброєння за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.
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