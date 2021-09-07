Атмосфера "лихих" 90-х: оприлюднено трейлер нового фільму Сенцова "Носоріг"
Стрічка "Носоріг" заснована на реальних подіях 90-х років
Про це йдеться на сторінці фільму у Facebook.
"Відчуйте атмосферу "лихих" 90-х у міжнародному трейлері фільму Олега Сенцова", - пишуть у соцмережі.
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"Носоріг" розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
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"Ми показуємо правдиві 90-ті, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія", - зазначається у повідомленні.
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Світова прем’єра — 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".
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