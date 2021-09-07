Атмосфера "лихих" 90-х: оприлюднено трейлер нового фільму Сенцова "Носоріг"

Про це йдеться на сторінці фільму у Facebook.



"Відчуйте атмосферу "лихих" 90-х у міжнародному трейлері фільму Олега Сенцова", - пишуть у соцмережі.

⠀

"Носоріг" розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

⠀

"Ми показуємо правдиві 90-ті, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія", - зазначається у повідомленні.

⠀

Світова прем’єра — 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb