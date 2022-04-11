Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 млн, - посол

Про це він сказав в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає Еспресо.TV.

Така додаткова допомога від уряду Австралії охоплюватиме протитанкову зброю і заряди до неї.

"Для Австралії це великий крок вперед. До того ж надали допомогу на суму $70 млн. Це вже 4-й пакет або наданий обсяг", - повідомив Мірошниченко.

Також посол заявив про передачу Австралією 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю $38 млн для ЗСУ.

Він додав, що перша партія транспорту вже відправлена до України, а інші машини "будуть доставлені незабаром".

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