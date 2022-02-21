Австралія відкрила кордони для іноземців

Про це повідомляє BBC.



Австралія закрила свій міжнародний кордон у березні 2020 року через початок пандемії COVID-19, що стало одним з найсуворіших карантинних обмежень серед усіх країн світу.



Громадянам Австралії та деяким іншим дозволили повернутися до країни в кінці минулого року, але більшості іноземців довелося чекати. У понеділок до аеропорту Сіднея почали прибувати сотні людей. У понеділок там мають приземлитися понад 50 міжнародних рейсів. Мандрівники можуть в’їжджати в усі штати, окрім Західної Австралії, яка залишається закритою до 3 березня.



Повністю щепленим від коронавірусу відвідувачам не потрібно йти на карантин, але невакциновані мандрівники повинні пройти самоізоляцію в готелі терміном до 14 днів за свій рахунок.



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