Австралія відкрила кордони для іноземців
Австралія вперше майже за два роки знову відкрила свої кордони для іноземців
Про це повідомляє BBC.
Австралія закрила свій міжнародний кордон у березні 2020 року через початок пандемії COVID-19, що стало одним з найсуворіших карантинних обмежень серед усіх країн світу.
Громадянам Австралії та деяким іншим дозволили повернутися до країни в кінці минулого року, але більшості іноземців довелося чекати. У понеділок до аеропорту Сіднея почали прибувати сотні людей. У понеділок там мають приземлитися понад 50 міжнародних рейсів. Мандрівники можуть в’їжджати в усі штати, окрім Західної Австралії, яка залишається закритою до 3 березня.
Повністю щепленим від коронавірусу відвідувачам не потрібно йти на карантин, але невакциновані мандрівники повинні пройти самоізоляцію в готелі терміном до 14 днів за свій рахунок.
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