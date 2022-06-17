Австралійський прем’єр може здійснити візит до України після саміту НАТО

Про це повідомляє 9News.

Альбанезе збирається приїхати на зустріч лідерів країн-членів Альянсу до Європи, що дозволить йому здійснити поїздку до Києва.

У посольстві України в Австралії підтвердили факт направлення запрошення політику з боку Зеленського і вказали на те, що для високопоставлених осіб існують особливі заходи для подорожі до Києва.

Уряд Австралії офіційно не підтвердив і не спростував плани Альбанезе щодо відвідування української території, оголосивши лише про візит прем'єра на саміт НАТО, який відбудеться в Мадриді 28-30 червня.

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