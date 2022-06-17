Австралійський прем’єр може здійснити візит до України після саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Австралії Ентоні Альбанезе до Києва. Візит може відбутися після саміту НАТО
Про це повідомляє 9News.
Альбанезе збирається приїхати на зустріч лідерів країн-членів Альянсу до Європи, що дозволить йому здійснити поїздку до Києва.
У посольстві України в Австралії підтвердили факт направлення запрошення політику з боку Зеленського і вказали на те, що для високопоставлених осіб існують особливі заходи для подорожі до Києва.
Уряд Австралії офіційно не підтвердив і не спростував плани Альбанезе щодо відвідування української території, оголосивши лише про візит прем'єра на саміт НАТО, який відбудеться в Мадриді 28-30 червня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.29
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе