Австрія виділить 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Червоному хресту і неурядовим організаціям у зоні ООС
Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного комітету червоного хреста та неурядових організацій на Донбасі
Про це на пресбрифінгу повідомив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.
"В останні декілька років ми надали понад 14 млн євро. Я можу оголосити сьогодні, що австрійський уряд надасть через декілька днів іще 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного комітету червоного хреста та неурядових організацій, що працюють тут, у цьому місці", - сказав Шалленберг .
Він уточнив, що спільний візит міністрів закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії до України є дуже сильним сигналом для центральної європейської підтримки та солідарності.
"Україна – це сусід. Найближчий сусід для Словаччини, але до Відня кордон України ближче, ніж наші найбільш західні провінції. Ваша безпека – наша безпека, ваша стабільність, ваше благополуччя – частина нашої безпеки", - додав Шалленберг.
Міністр наголосив, що все ще вірить у можливість дипломатії.
"Ми ще не вичерпали дипломатію, я радий бачити, що дипломатичні канали працюють, і ми маємо використати ці можливості", - підсумував Шалленберг.
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