Австрія виділить 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Червоному хресту і неурядовим організаціям у зоні ООС

Про це на пресбрифінгу повідомив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.



"В останні декілька років ми надали понад 14 млн євро. Я можу оголосити сьогодні, що австрійський уряд надасть через декілька днів іще 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного комітету червоного хреста та неурядових організацій, що працюють тут, у цьому місці", - сказав Шалленберг .



Він уточнив, що спільний візит міністрів закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії до України є дуже сильним сигналом для центральної європейської підтримки та солідарності.



"Україна – це сусід. Найближчий сусід для Словаччини, але до Відня кордон України ближче, ніж наші найбільш західні провінції. Ваша безпека – наша безпека, ваша стабільність, ваше благополуччя – частина нашої безпеки", - додав Шалленберг.



Міністр наголосив, що все ще вірить у можливість дипломатії.



"Ми ще не вичерпали дипломатію, я радий бачити, що дипломатичні канали працюють, і ми маємо використати ці можливості", - підсумував Шалленберг.



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