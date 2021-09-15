Авто можна буде розмитнити через "Дію", - уряд

Про це повідомляє Суспільне.

"Даний пункт опрацьований, було до нього ряд зауважень.. Ми домовились його доопрацювати протягом трьох днів з нормами щодо відкладення часу вступу окремих пунктів постанови до моменту прийняття і введення в дію законодавства", — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Постанова передбачає здійснення митного оформлення автомобілів з використанням мобільного додатку "Дія".

"Ми плануємо зробити можливим розмитнення транспортного засобу через "Дію". Постанова дасть старт реалізації такого експериментального проєкту. Це можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершення митного оформлення авто в автоматичному режимі", — пояснив глава Кабміну.

За його словами, оплатити збір також можна буде онлайн.