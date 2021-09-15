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Авто можна буде розмитнити через "Дію", - уряд

15 вересня, 2021 середа
15:32
Економіка євробляха

Кабінет міністрів підтримав постанову про експериментальний проєкт щодо митного оформлення окремих транспортних засобів через додаток "Дія"

Про це повідомляє Суспільне.

"Даний пункт опрацьований, було до нього ряд зауважень.. Ми домовились його доопрацювати протягом трьох днів з нормами щодо відкладення часу вступу окремих пунктів постанови до моменту прийняття і введення в дію законодавства", — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Постанова передбачає здійснення митного оформлення автомобілів з використанням мобільного додатку "Дія".

"Ми плануємо зробити можливим розмитнення транспортного засобу через "Дію". Постанова дасть старт реалізації такого експериментального проєкту. Це можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершення митного оформлення авто в автоматичному режимі", — пояснив глава Кабміну.

За його словами, оплатити збір також можна буде онлайн.

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Кабінет міністрів
розмитнення
Денис Шмигаль
Дія
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