Багато жителів Запоріжжя готуються виїхати, якщо щось станеться на ЗАЕС, - депутат облради Лишенко
Жителі Запоріжжя розуміють, що у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції вони в зоні ураження в будь-якому разі
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
"У Запоріжжі в деяких районах роздається калій йод. Населення готується - купують його для себе та членів сім'ї. Багато хто приготувався їхати, якщо щось станеться, в екстреному порядку. Багато хто розуміє, що при серйозній ядерній загрозі, це може не допомогти. Всі бачили інформацію про те, в яких напрямках буде поширюватися ефект від аварії і за всіма прогнозами Запоріжжя в зоні ураження і багато хто це розуміє", - розповів він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе