Багато жителів Запоріжжя готуються виїхати, якщо щось станеться на ЗАЕС, - депутат облради Лишенко

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"У Запоріжжі в деяких районах роздається калій йод. Населення готується - купують його для себе та членів сім'ї. Багато хто приготувався їхати, якщо щось станеться, в екстреному порядку. Багато хто розуміє, що при серйозній ядерній загрозі, це може не допомогти. Всі бачили інформацію про те, в яких напрямках буде поширюватися ефект від аварії і за всіма прогнозами Запоріжжя в зоні ураження і багато хто це розуміє", - розповів він.