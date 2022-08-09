Бахмут, Авдіївка та Піски - найгарячіші напрямки фронту на сьогодні, - Згурець

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо зважати на зведення Генерального штабу ЗСУ та окремі висновки американського Інституту вивчення війни, то найгарячішими ділянками фронту залишаються Бахмут, Піски та Авдіївка. В районі Бахмута ворог намагається просуватись, проте немає успіху. На напрямку Донецьк-Авдіївка-Піски ворог проводить штурмові дії, де використовує тактику вогневого валу", - розповів Згурець.

Аналітик додав, що на південних ділянках фронту бойові дії проходять без значних змін.

"На Півдні України динаміка бойових дій не змінюється. На цьому напрямку обидві сторони активно використовують артилерію та авіацію. Тому саме на цій ділянці фронту зберігається найбільша інтрига в цій війні", - додав він.

8 серпня у Генштаб ЗСУ повідомили, що купанти намагалися вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, наступали у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, але успіху не мали й відійшли. У свою чергу ЗСУ відбили наступальні дії ворога у напрямках Мар’їнки, Шевченко й Верхньокам’янського.

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