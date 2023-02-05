Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В українській військовій традиції немає такого, щоб ми боролись до кінця, втримуючи величезними жертвами території. Для нас головне - зберегти життя та здоровʼя наших людей. Ми боремось проти ворога і намагаємось знищити їх на нашій землі", - пояснив Варченко.

Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що українська армія використала Бахмут для масштабного знищення російського особового складу

"Бахмут став символом цієї війни. Звичайно він зроблений ідеологічним символом для РФ. Однак головне, що Бахмут виконував і виконує свою роль мʼясорубки для російської армії. Звісно військово-політичне керівництво України зважує ціну майже зруйнованого населеного пункту та життя наших військовослужбовців. І життя наших воїнів тут важливіше. Наша військова потужність ще має сили для оборони Бахмута. Проте, якщо постане питання залишити будь-який населений пункт чи зберегти життя нашим бійцям, то відповідь тут

є очевидною", - додав він.