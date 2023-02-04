Росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута, - Міноборони
Російська армія цього тижня кинула всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута Донецької області
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в telegram.
"Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то: цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку", - заявила вона.
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Окрім цього, Маляр також зазначила, що завдяки стійкості українських воїнів, успіху ворог не досягнув.
- 3 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не здадуть Бахмут.
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