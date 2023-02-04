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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Бахмуті немає повноцінних вуличних боїв - у тій частині, яку можна назвати містом росіян немає, - офіцер батальйону "Свобода" Назаренко
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У Бахмуті немає повноцінних вуличних боїв - у тій частині, яку можна назвати містом росіян немає, - офіцер батальйону "Свобода" Назаренко

4 лютого, 2023 субота
19:45
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У Бахмуті не йдуть повноцінні вуличні бої - вони ведуться на околицях міста, на підступах до нього, в приватних секторах

Про це в ефірі Еспресо сказав лейтенант, заступник командира батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Володимир Назаренко.

"Дуже складна ситуація. Дуже різні новини і чутки доходять. Росіяни намагаються розповсюдити панічні настрої серед Сил оборони. Ніхто не збирається здавати місто, навпаки укріплюється оборона. У тій частині, яку можна назвати містом - ворог не присутній. Бої ведуться на околицях, на підступах, в приватних секторах тощо. Казати про повноцінні вуличні бої не доводиться. Це не лобовий бій у міській забудові", - розповів він.

російська армія
Нацгвардiя
Бахмут
Військові новини
Війна на Донбасі
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