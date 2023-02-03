Здавати Бахмут ніхто не буде, РФ хоче забрати схід - маємо не допустити реваншу, - Зеленський

Про це на брифінгу за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент Володимир Зеленський.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею. Вважаємо наших героїв, які там пали, героями. Якщо буде пришвидшено постачання зброї, а саме далекобійної зброї, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокупувати Донбас. У нас є конкретика, що нам потрібно. Ми дякуємо всім державам, які на цьому шляху поруч з нами", - зауважив президент України.

Володимир Зеленський сказав, що РФ буде посилювати тиск на сході держави.

"Росія хоче реваншу, реваншу саме там, де не вийшло. Хоче забрати схід. Наша задача - не дати цієї можливості до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є всі шанси. Також вони будуть хотіти повернутися у напрямку Лиману тощо. Наше завдання - не допустити реваншу, не допустити вторгнення, яке вже було. У нас є всі шанси, але ми всі маємо розуміти, що ми на війні. Вона не закінчилася", - підкреслив Зеленський.