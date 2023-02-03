Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Здавати Бахмут ніхто не буде, РФ хоче забрати схід - маємо не допустити реваншу, - Зеленський
Ексклюзив

Здавати Бахмут ніхто не буде, РФ хоче забрати схід - маємо не допустити реваншу, - Зеленський

3 лютого, 2023 п'ятниця
17:35
війна з Росією Володимир Зеленський

Володимир Зеленський сказав, якщо буде пришвидшено постачання зброї, а саме далекобійної зброї, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокупувати Донбас

Про це на брифінгу за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент Володимир Зеленський.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею. Вважаємо наших героїв, які там пали, героями. Якщо буде пришвидшено постачання  зброї, а саме далекобійної зброї, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокупувати Донбас. У нас є конкретика, що нам потрібно. Ми дякуємо всім державам, які на цьому шляху поруч з нами", - зауважив президент України.

Володимир Зеленський сказав, що  РФ буде посилювати тиск на сході держави.

"Росія хоче реваншу, реваншу саме там, де не вийшло. Хоче забрати схід. Наша задача - не дати цієї можливості до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є всі шанси. Також вони будуть хотіти повернутися у напрямку Лиману тощо. Наше завдання - не допустити реваншу, не допустити вторгнення, яке вже було. У нас є всі шанси, але ми всі маємо розуміти, що ми на війні. Вона не закінчилася", - підкреслив Зеленський.

Відео
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Донеччина
Бахмут
зброя для України
Читайте також:
мобілізація
1 лютого, 2023 середа
Обмежено придатні до військової служби можуть бути мобілізовані: деталі
1 лютого, 2023 середа
Швеція відповіла Ердогану на погрози заблокувати вступ в НАТО через спалення Корану
Сергій Лавров
2 лютого, 2023 четвер
Лавров заявив, що "наступною Україною" може стати Молдова
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.64
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 лютого
18:42
Ексклюзив
Танк Leopard
У Швейцарії обговорюють можливість продати танки по 1 франку державі, яка передасть аналогічні машини Україні, - експерт Defense Express Рябих
18:38
окупанти, орки
За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області завербували до 1000 найманців на війну в Україні, - Генштаб
18:35
Двох організаторів вечірок, де знущалися з дівчат, арештували до 1 квітня без права на заставу
18:27
на фото наслідки обстрілу Донеччини
Росіяни обстріляли Торецьк і Курахівку на Донеччині: є загиблий і поранені
18:19
Ілюстративне фото
Побила 9-річну та 11-річну дівчат: арештовано підозрювану в катуванні дітей виховательку дитбудинку
18:14
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 2 гігавати електроенергії з ЄС, - Урсула фон дер Ляєн
18:10
ЗСУ Бахмут
"Буде нерозумно витрачати ресурси": командувач розвідки Естонії прогнозує відхід ЗСУ від Бахмута
18:06
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
За тиждень морпіхи знищили 70 росіян, РСЗВ, ЗРК, 7 танків, 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами
18:06
Ексголові Херсонської ОВА Геннадію Лагуті оголосили підозру в шахрайстві та підробленні
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Дивна грузинська мрія
17:54
Ексклюзив
Президент України Зеленський
Зеленський: "З початку війни дух був міцніше, зараз деякі міста на відпочинку, це слабкість"
17:51
Леся Вакулюк
Час, коли "ми живемо у підручнику з історії"
17:48
Томас Бах
Бах у Бахмут не збирається: У МОК відреагували на запрошення від Зеленського
17:46
Ентоні Блінкен
США скасували візит Блінкена у Китай через інцидент зі шпигунською повітряною кулею, - Bloomberg
17:38
Bayraktar TB2
Міноборони погодило місце для будівництва центру з обслуговування БПЛА Bayraktar
17:36
Розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ: раднику заступника міністра оборони оголосили підозру
17:31
Денис Пушилін
На Донеччині окупанти планують віддати порожнє житло солдатам РФ і колаборантам, - Центр нацспротиву
17:08
крилата ракта "Калібр"
Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
17:08
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн: ЄС планує ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ на €10 млрд до 24 лютого
17:07
Володимир Зеленський
"Захист спільних цінностей": Зеленський подякував Мішелю та фон дер Ляєн за підтримку України і зміцнення єдності в Європі
17:06
Огляд
Корсет
Імператриця Єлизавета Баварська чи актриса Памела Андерсон: що подивитися на вихідних
17:01
Німеччина уряд
В уряді ФРН відреагували на слова Путіна про "погрози німецькими танками": "Незрозумілі історичні порівняння"
16:56
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Вперше у спільній заяві зафіксовано намір почати переговори щодо вступу": Зеленський про підсумки саміту Україна - ЄС
16:53
Ліонель Мессі, ЧС-2022, збірна Аргентини
"Те, що я пережив у збірній Аргентини, здалося несправедливим для багатьох людей", - Мессі
16:51
Новини компаній
Плюс 26: "Фундація Течія" та Олег Крот відзвітували про нову партію тепловізорів для ЗСУ
16:27
Володимир Путін
"Нам знову загрожують німецькими танками, воюють руками бандерівців": ЦПД попередив про новий наратив від Путіна
16:26
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:25
Німеччина попросила Швецію передати Україні ракети ППО IRIS-T і пускові установки для них, - Bloomberg
16:19
ОПЗЖ
Арахамія анонсував позбавлення мандатів щонайменше двох нардепів заборонених партій
16:17
DC готує спецвипуски коміксів до 8 березня
Обкладинки з героїнями та лиходійками: DC готує спецвипуски коміксів до 8 березня
16:03
Центр нацспротиву спростував заяви росіян про залучення ними бойових роботів "Маркер" на фронті
16:00
OPINION
Володимир В'ятрович
Як народжувалася ОУН
15:55
на фото Віталій Кличко у вирві
Кличко дав інтерв'ю виданню Bild у вирві від російської ракети "Кинджал": закликав Захід надати винищувачі
15:55
Ексклюзив
Роздягали чоловіків, ґвалтували жінок, коїли що завгодно: воєнкор Еспресо розповів про злочини росіян у Херсоні
15:52
Бібліотека в Німеччині отримала книжки українською мовою
Проєкт "Українська книжкова поличка": бібліотека в Німеччині отримала книжки українською мовою
15:44
Не стати Пригожиним. Чому ЗСУ не місце для покарання ґвалтівників?
15:39
ЄС
Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС
15:38
Завдали 7,4 млн грн збитків на закупівлі медобладнання
Завдали 7,4 млн грн збитків на закупівлі медобладнання: повідомлено про підозру чотирьом керівникам держустанови
15:25
мобілізація
Мобілізація в Україні: військові нагадали про можливу адміністративну та кримінальну відповідальність ухилянтів
15:23
безробіття
НБУ спрогнозував безробіття на рівні 26% у 2023 році
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV