Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Памплоні, закінчився поразкою господарів з рахунком 1:2. Попри те, що з 31-ї хвилини "Осасуна" грала у більшості, Роберт Левандовські отримав другу жовту картку за грубий фол.

"Осасуні" вдалось забити першою на 6-й хвилині. Давид Гарсія влучним ударом відкрив рахунок у зустрічі. "Барсі" вдалось зрівняти на 48-й хвилині - гол Педрі.

Переломний момент стався на 78-й хвилині, коли на полі з'явився Рафінья. За 7 хвилин бразилець став героєм матчу, адже забив переможний гол у зустрічі - 2:1.

За 14 матчів "Барселона" набрала 37 очок і лідирує у Ла Лізі. Слідом йде "Реал" - 32 бали, але на один зіграний матч менше.

"Осасуна" має в активі 23 очки - це шоста позиція у таблиці.

Чемпіонат Іспанії

14-й тур

8 листопада

"Осасуна" - "Барселона" 1:2

Голи: Гарсія, 6 - Педрі, 48, Рафінья, 85

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