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Головна Коронавірус Батькам треба стимулювати своїх дітей-підлітків швидко щепитися проти COVID-19, – Кузін

Батькам треба стимулювати своїх дітей-підлітків швидко щепитися проти COVID-19, – Кузін

21 січня, 2022 п'ятниця
16:28
Коронавірус вакцина

Підліткам 14-18 років варто вакцинуватися проти COVID-19, оскільки вони найбільш соціально активні, а деякі з них вже є студентами технікумів та вишів

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Liga.Life".

Проте вакцинація підлітків поки що є в Україні рекомендованою, а не обов’язковою.

"Для нас важливо захистити підлітків 14-18 років. З огляду на те, що Омікрон поширюється доволі швидко і у тому числі у цій віковій групі, я б рекомендував усім батькам стимулювати своїх 14-18-річних дітей максимально швидко щепитися", – сказав Кузін.

За словами санлікаря, діти 12-14 років також вже можуть представляти певні епідемічні інтереси, бо вже починають соціалізуватися.

"Однак в світі зареєстровано доволі мало спалахів, які прицільно пов’язані з цією віковою групою. Тому для України вона залишається рекомендованою", – повідомляє посадовець.

Зазначається, що дітей 5-12 років варто вакцинувати проти COVID-19 лише якщо у них є важкі супутні захворювання або певні медичні покази для вакцинації.

"Ми будемо розглядати питання вакцинації дітей 5-12 років на Національній технічній групі експертів з питань імунопрофілактики. Однак впевнений, що фінальне рішення буде стосуватися можливості проведення вакцинації цієї групи дітей, але переважно при наявності показань", – відсумував Ігор Кузін.

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Вакцинація
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