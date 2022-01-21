Батькам треба стимулювати своїх дітей-підлітків швидко щепитися проти COVID-19, – Кузін

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Liga.Life".



Проте вакцинація підлітків поки що є в Україні рекомендованою, а не обов’язковою.



"Для нас важливо захистити підлітків 14-18 років. З огляду на те, що Омікрон поширюється доволі швидко і у тому числі у цій віковій групі, я б рекомендував усім батькам стимулювати своїх 14-18-річних дітей максимально швидко щепитися", – сказав Кузін.



За словами санлікаря, діти 12-14 років також вже можуть представляти певні епідемічні інтереси, бо вже починають соціалізуватися.



"Однак в світі зареєстровано доволі мало спалахів, які прицільно пов’язані з цією віковою групою. Тому для України вона залишається рекомендованою", – повідомляє посадовець.



Зазначається, що дітей 5-12 років варто вакцинувати проти COVID-19 лише якщо у них є важкі супутні захворювання або певні медичні покази для вакцинації.



"Ми будемо розглядати питання вакцинації дітей 5-12 років на Національній технічній групі експертів з питань імунопрофілактики. Однак впевнений, що фінальне рішення буде стосуватися можливості проведення вакцинації цієї групи дітей, але переважно при наявності показань", – відсумував Ігор Кузін.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb