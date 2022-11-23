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Батько наш Бандера

23 листопада, 2022 середа
12:01
Культура Батько наш Бандера

"Батько наш — Бандера!" - відома на сьогодні патріотична українська музикальна композиція. В ній оспівується поширена серед повстанських пісень історія про важко пораненого бійця УПА. Текст цієї повстанської пісні записано зі слів студентів богословського факультету Чернівецького національного університету, які співали її раніше

Передісторія пісні

Широко відомою пісня стала з березні 2019 р. Її виконали священники. Керував хором отець Анатолій Зінкевич, митрофорний протоієрей Православної Церкви України, засновник Тернопільського Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького. 

22.01.2020 р. священнослужителі виконали цю пісню в будинку, де народився провідник ОУН - Степан Бандера.
А вже з осені 2021 р. львівські школярі запустили флешмоб у соціальних мережах. І цей флешмоб набув великого розголосу по цілій Україні.

Пісня "Батько наш Бандера" викликала велике обурення в Росії. У РФ її назвали "розпалюванням ворожнечі" й заблокували у соцмережі Facebook.

У листопаді 2022 року суд Центрального району білоруського м. Гомеля визнав  пісню «Батько наш Бандера» екстремістською.

Текст оригіналу пісні

Повстанська пісня "Батько наш Бандера"

Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!             
 
Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько ранений.
 
Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки.        
 
Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його.              
 
 Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
 Без правої ручки, без ніжки зостався.  
 
Мами ж наші, мами, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами.     
 
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!            
 
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.      
 
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.           
 
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!          
 
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала.          
 
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава!    
 

Батько наш Бандера (сучасний варіант пісні від М. Лободзінського)

Батько наш - Бандера! Україна - Мати!
Ми за Україну підем воювати!
Натовкмачим пики осоружній ваті,
Щоб не заважали жити в рідній хаті!
У Москву спровадим всіх колаборантів,
Звільним Україну! Знищим окупантів!
 
Батько наш - Бандера! Україна - Мати!
Ми за Україну будем воювати!
Мову, гідність, волю будем захищати!
Брехунів і блазнів - копняками гнати!
Щастя - бути сильним, а не вішать носа,
Нумо проганяти з душі малороса!
 
Як учив Бандера - самостійним стати,
З москалями мови спільной нам не мати!
Гнати окупанта гідно і завзято,
Стати врешті паном у своїй же хаті!
 
Заповів Бандера і прийшла година:
Хтось один промовить: Слава Україні!
Хтось один промовить, відгукнуть мільйони:
Слава Україні! Всім Героям Слава!

Батько наш Бандера (автор невідомий)

Батько наш - Бандера,
Україна - мати!       
Ми за Україну         
Будем воювати!         
 
За рідную землю,      
За степи і гори,     
За Дніпро широкий,    
За Чорнеє море.        
 
Не зламають волю,    
Ні тюрма, ні ґрати,  
Рідну Україну         
Будем захищати!        
 
З нами Бог і правда, 
З нами свята віра.    
Слава Україні!        
Всім героям слава!

музика
Степан Бандера
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