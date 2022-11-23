Передісторія пісні

Широко відомою пісня стала з березні 2019 р. Її виконали священники. Керував хором отець Анатолій Зінкевич, митрофорний протоієрей Православної Церкви України, засновник Тернопільського Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького.

22.01.2020 р. священнослужителі виконали цю пісню в будинку, де народився провідник ОУН - Степан Бандера.

А вже з осені 2021 р. львівські школярі запустили флешмоб у соціальних мережах. І цей флешмоб набув великого розголосу по цілій Україні.

Пісня "Батько наш Бандера" викликала велике обурення в Росії. У РФ її назвали "розпалюванням ворожнечі" й заблокували у соцмережі Facebook.

У листопаді 2022 року суд Центрального району білоруського м. Гомеля визнав пісню «Батько наш Бандера» екстремістською.

Текст оригіналу пісні

Повстанська пісня "Батько наш Бандера"

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!



Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений.



Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки.



Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його.



Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався.



Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами.



Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!



А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили.



Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били.



Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!



Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала.



На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава!



Батько наш Бандера (сучасний варіант пісні від М. Лободзінського)

Батько наш - Бандера! Україна - Мати!

Ми за Україну підем воювати!

Натовкмачим пики осоружній ваті,

Щоб не заважали жити в рідній хаті!

У Москву спровадим всіх колаборантів,

Звільним Україну! Знищим окупантів!



Батько наш - Бандера! Україна - Мати!

Ми за Україну будем воювати!

Мову, гідність, волю будем захищати!

Брехунів і блазнів - копняками гнати!

Щастя - бути сильним, а не вішать носа,

Нумо проганяти з душі малороса!



Як учив Бандера - самостійним стати,

З москалями мови спільной нам не мати!

Гнати окупанта гідно і завзято,

Стати врешті паном у своїй же хаті!



Заповів Бандера і прийшла година:

Хтось один промовить: Слава Україні!

Хтось один промовить, відгукнуть мільйони:

Слава Україні! Всім Героям Слава!

Батько наш Бандера (автор невідомий)

Батько наш - Бандера,

Україна - мати!

Ми за Україну

Будем воювати!



За рідную землю,

За степи і гори,

За Дніпро широкий,

За Чорнеє море.



Не зламають волю,

Ні тюрма, ні ґрати,

Рідну Україну

Будем захищати!



З нами Бог і правда,

З нами свята віра.

Слава Україні!

Всім героям слава!