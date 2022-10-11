"Бавовни буде багато": українці за добу задонатили 352 млн грн на дрони-камікадзе

Про це інформує в телеграм-каналі Стерненка.

"За цю добу ми із вами разом на мою банку та рахунки Сергія Притули зібрали 352 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

На 100 мільйонів гривень куплять 50 дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями.

"Але оскільки ми зібрали в рази більше аніж планували, то лишається ще 252 мільйони. І вони також підуть на винищення російських окупантів", - додають волонтери.

Детальну інформацію щодо купівлі зброї повідомлять згодом.

Телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко розпочали збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV і лише за 7 годин українці задонатили майже 206 млн грн.

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