Байден планує виключити Афганістан із основних союзників США поза НАТО

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Так, Байден направив конгресу заяву, у які говориться, що він має намір "скасувати включення Афганістану в число основних союзників".

У 2012 році США оголосили Афганістан основним союзником, що не входить в НАТО. Це відкрило шлях для двох країн для підтримки оборонних і економічних відносин. Афганістан має право на отримання кредитів, а також є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США. У свою чергу приватні компанії країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт або капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

У разі анулювання статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників, що не входять до НАТО: Аргентину, Австралію, Бахрейн, Бразилію, Колумбію, Єгипет, Ізраїль, Японію, Йорданію, Кувейт, Марокко, Нову Зеландію, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південну Корею, Таїланд і Туніс.

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