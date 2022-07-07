Байден планує виключити Афганістан із основних союзників США поза НАТО
Президент Америки Джо Байден оголосив конгресу про свій намір позбавити Афганістан статусу основного союзника Вашингтона поза НАТО
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Так, Байден направив конгресу заяву, у які говориться, що він має намір "скасувати включення Афганістану в число основних союзників".
У 2012 році США оголосили Афганістан основним союзником, що не входить в НАТО. Це відкрило шлях для двох країн для підтримки оборонних і економічних відносин. Афганістан має право на отримання кредитів, а також є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США. У свою чергу приватні компанії країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт або капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.
У разі анулювання статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників, що не входять до НАТО: Аргентину, Австралію, Бахрейн, Бразилію, Колумбію, Єгипет, Ізраїль, Японію, Йорданію, Кувейт, Марокко, Нову Зеландію, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південну Корею, Таїланд і Туніс.
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