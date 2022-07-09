Байден подякував ЦРУ за попередження про широкомасштабний напад Росії на України
Президент США Джо Байден заявив, що робота ЦРУ дозволило розкрити агресивні плани Володимира Путіна щодо України та попередити світ про те, що він готується напасти
Про це він сказав під час візиту до штаб-квартири ЦРУ в Ленглі, інформує "Ліга.Новини"
За словами президента США, розвіддані, здобуті ЦРУ, розкрили плани Путіна та дозволили Вашингтону попередити інші країни про війну.
"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців у галузі розвідки ми змогли попередити світ про те, що Володимир Путін планував в Україні", – сказав він.
"Викриття путінського сценарію пробило гігантську діру у його обмані і дискредитувало його брехню про те, що ми робимо в Україні", – додав президент США.
Перед вторгненням 24 лютого, коли збройні сили РФ зосередили понад 100 000 військовослужбовців на кордоні з Україною, російська влада постійно заперечувала, що збирається напасти на Україну.
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