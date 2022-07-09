Байден подякував ЦРУ за попередження про широкомасштабний напад Росії на України

Про це він сказав під час візиту до штаб-квартири ЦРУ в Ленглі, інформує "Ліга.Новини"

За словами президента США, розвіддані, здобуті ЦРУ, розкрили плани Путіна та дозволили Вашингтону попередити інші країни про війну.

"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців у галузі розвідки ми змогли попередити світ про те, що Володимир Путін планував в Україні", – сказав він.

"Викриття путінського сценарію пробило гігантську діру у його обмані і дискредитувало його брехню про те, що ми робимо в Україні", – додав президент США.

Перед вторгненням 24 лютого, коли збройні сили РФ зосередили понад 100 000 військовослужбовців на кордоні з Україною, російська влада постійно заперечувала, що збирається напасти на Україну.

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