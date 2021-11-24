Байден запросив Україну приєднатися до віртуального саміту за демократію
Держдепартамент США опублікував список із 110 країн, запрошених брати участь у саміті за демократію, який організовує президент Джо Байден. У списку є Україна
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
Зазначається, що до саміту, який відбудеться у період від 9 до 10 грудня, приєднаються лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектору.
На заході обговорять проблеми та можливості, з якими стикаються демократії.
"Саміт надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії і прав людини в країні і за кордоном", - повідомляють у Держдепі США.
Учасники віртуальної зустрічі зможуть озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи щодо трьох ключових тем:
- захист від авторитаризму;
- протидія корупції та боротьба з нею;
- сприяння повазі прав людини.
У саміті візьмуть участь, зокрема, держави-члени Європейського Союзу, Індія, Південно-Афиканська Республіка, Філіппіни, Грузія, Литва, Латвія, тощо.
У свою чергу, у переліку зі 110 запрошених країн відсутні Китай, Росія й Туреччина.
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