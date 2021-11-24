Байден запросив Україну приєднатися до віртуального саміту за демократію

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Зазначається, що до саміту, який відбудеться у період від 9 до 10 грудня, приєднаються лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектору.

На заході обговорять проблеми та можливості, з якими стикаються демократії.

"Саміт надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії і прав людини в країні і за кордоном", - повідомляють у Держдепі США.

Учасники віртуальної зустрічі зможуть озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи щодо трьох ключових тем:

захист від авторитаризму;

протидія корупції та боротьба з нею;

сприяння повазі прав людини.

У саміті візьмуть участь, зокрема, держави-члени Європейського Союзу, Індія, Південно-Афиканська Республіка, Філіппіни, Грузія, Литва, Латвія, тощо.

У свою чергу, у переліку зі 110 запрошених країн відсутні Китай, Росія й Туреччина.

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