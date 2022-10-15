Байден затвердив новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн

Про це повідомляє Білий дім.

Зазначається, що президент США Джо Байден видав указ, яким уповноважує держсекретаря Ентоні Блінкена відповідно до закону про іноземну допомогу надати Україні "оборонних товарів та послуг міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку" на суму 725 млн доларів.

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